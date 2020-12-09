شبيبة القبائل تواصل تحضيراتها لمباراة القمة أمام شباب بلوزداد

يواصل فريق شبيبة القبائل تحضيراته تحسبا لمباراته القادمة المقررة يوم الجمعة بداية من الساعة الثالثة مساء ضد شباب بلوزداد في إطار الجولة الثالثة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وكشف الموقع الرسمي للكناري أن زملاء كروم تدربوا يومي الثلاثاء والأربعاء بمعدل حصتين في اليوم، بملعب 1 نوفمبر بتزي وزو 1954، تحت إشراف المدرب يوسف بوزيدي الذي برمج عدة تمارين تخص الجانب البدني والتكتيكي اختتمت بإجراء مواجهة تطبيقية بين اللاعبين.

وفي انتظار إكتمال التعداد لا يزال الثنائي بولحية وايت عبد السلام يتدربان بمفردهما برفقة المحضر البدني الذي لم يؤكد بعد جاهزيتهم لهذه المباراة.

من جهته باشر شباب بلوزداد تحضيراته هو الأخر، لهذا الموعد الهام صبيحة يوم الثلاثاء بملعب 20 أوت 1955 بالعناصر، فبعد أن إفتك "أبناء لعقيبة" تأشيرة التأهل إلى الدور التمهيدي الثاني لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا على حساب النصر الليبي، وبلقب "كأس السوبر" عاد أشبال المدرب الفرنسي دوما إلى جو التدريبات بمعنويات في السماء.

وستجرى مباراة القمة للجولة الثالثة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بين شبيبة القبائل وشباب بلوزداد تحت إدارة الحكم عبد الله إبرير حسب ما أعلنت عنه يوم الثلاثاء في بيان لها، الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وعينت اللجنة الاتحادية للتحكيم كلا من بوعلام كشيدة ولمين شلالي لمساعدة الحكم الرئيسي إبرير، فيما عين بوشنب حكما رابعا.

جدير بالذكر أن شبيبة القبائل وبعد مرور جولتين من إنطلاق الرابطة الأولى المحترفة، تحتل حاليا الصف 14 برصيد نقطتين بعد تسجيلها لتعادلين أمام كل من أهلي برج بوعريريج ومولودية وهران بدون أهداف. أما شباب بلوزداد فيحتل الصف 18 بدون رصيد لكن بمباريتين متأخرتين أمام كل من شبيبة سكيكدة وجمعية عين مليلة.