﻿ الرابطة الأولى: شباب بلوزداد يسجل دخولا مدويا وشبيبة الساورة تنفرد مؤقتا بالطليعة

استهل شباب بلوزداد حملة الدفاع عن لقبه بطريقة "مدوية" بفوزه العريض على مضيفه شبيبة القبائل (3-0)، في حين انفردت شبيبة الساورة بكرسي الطيلعة مؤقتا، بفضل تعادلها خارج الديار أمام سريع غليزان (0-0)، في افتتاح مباريات الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي جرت اليوم الجمعة.

أحرز شباب بلوزداد دخولا قويا بمناسبة أولى مبارياته في الموسم الكروي الجديد، بعدما كان منهمكا بالدور التمهيدي لرابطة الأبطال، حيث اكتسح حامل اللقب مستضيفه شبيبة القبائل بثلاثية نظيفة (3-0)، في قمة مواجهات الجولة الثالثة.

افتتح بلحول المتعود على التسجيل في شباك "الشبيبة" بوابة التهديف للزوار منذ الدقيقة (25)، قبل أن يضيف صانع الألعاب سعيود الإصابة الثانية في الـــــ (د 30) للشباب البلوزدادي.بالمقابل لم تسجل أي ردة فعل حقيقية لتشكيلة "الكناري" بقيادة المدرب الجديد يوسف بوزيدي.

و واصل أشبال المدرب الفرنسي فرانك دوما، سيطرتهم على مجريات اللعب في الشوط الثاني حتى تمكنوا من حسم اللقاء لمصلحتهم عبر هدف ثالث جسده المهاجم تابتي في الـــــ (د 70)، إثر عمل هجومي وتبادل كروي متناسق بين سعيود بلحول وتابتي.

لينال "الشباب" النقاط الثلاث التي تضعه مباشرة في الصف السادس، في حين تجمد رصيد شبيبة القبائل عند نقطتين من أصل ثلاث مباريات ودون أدنى فوز عند المركز الـ 14.

و انتهى الداربي العاصمي بين نادي بارادو وضيفه مولودية الجزائر بملعب الدار البيضاء على وقع نتيجة التعادل (1-1)، حيث كان شبان "الأتليتيك" سباقين لهز الشباك عبر الهداف بوزوق، الذي يفتتح عداده لهذا الموسم من ركلة جزاء في الـــــ (د 18).

وانتظر "العميد" الرمق الأخير من المواجهة لتعديل الكفة بواسطة مهاجمه المتألق فريوي في الـــــ (د 90)،لينقذ فريقه ويسجل ثالث أهدافه في البطولة الوطنية.

وبهذا تبقى "المولودية" مع كوكبة الصف الثاني (4 نقاط)، بينما عجز "الباك" عن تحقيق أولى انتصاراته هذا الموسم، حيث عاش أشبال المدرب مالك نفس سيناريو الجولتين السابقتين امام سريع غليزان و شباب قسنطينة ، ليجد نادي بارادو نفسه مع كوكبة الصف السادس (3 نقاط).

وفي شرق البلاد، أحرز الصاعد الجديد شبيبة سكيكدة، أول فوز له في قسم الأضواء منذ 33 عاما من الغياب، وتأتى ذلك على حساب ضيفه أهلي برج بوعريريج (1-0)، حيث أهدى خنّاب في الـــــ (د 69) هدف الانتصار والنقاط الثلاث التي تضع أبناء "روسيكادا" في أريحية بمناسبة انطلاق الموسم، في حين عجز "البرايجية" عن انتزاع فوزهم الأول.

و اكتفى نصر حسين داي بالتعادل بميدانه أمام جمعية عين مليلة (1-1)، وهو ثالث تعادل لأشبال المدرب نذير لكناوي دون تحقيق أي فوز خلال ثلاث جولات.

سجل الظهير المخضرم ربيع مفتاح لفريق "النصرية" من ركلة جزاء في الـــــ (د 12)، وعدل جعبوط لـــ "الجمعية" بنفس الطريقة في الـــــ (د 68). الفريق العاصمي يبقى بثلاث نقاط والجمعية بأربع نقاط.

نفس المصير عرفه فريق مولودية وهران بنيله ثالث تعادل على التوالي، بمنسابة تنقله لمواجهة أولمبي المدية (1-1).

أين سجل خلف الله في الـــ (د 40) للمحليين قبل أن يعدل موطراني في الـــ (د 67) الكفة للزوار.لينال أبناء المدية أول نقطة لهم مقابل ثلاث نقاط لـ "الحمراوة".

وانتهى لقاء سريع غليزان - شبيبة الساورة (0-0) كما انطلق بالتعادل السلبي، وهو ثالث تعادل لتشكيلة "السريع" (3 نقاط) حيث اخفق الصاعد الجديد في انتزاع أول فوز له، في حين عاد أشبال المدرب إيغيل بنقطة ثمينة تضعهم مؤقتا في كرسي الريادة بمفردهم (5 نقاط).

وتتواصل الجولة الثالثة غدا السبت بإجراء أربع مقابلات بداية من الساعة 00ر14 بالتوقيت المحلي.

المصدر :وأج