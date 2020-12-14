هاني لزهر للإذاعة : 1400 جزائري عالق في مطارات العالم عادوا الى أرض الوطن

أكد وزير النقل هاني لزهر أن 1400 جزائري عالق في مطارات العالم عادوا الى أرض الوطن إلى غاية يوم أمس وأن عملية إجلاء المواطنين الجزائريين متواصلة وسط اجراءات وقائية صارمة .

وأبرز وزير النقل لدى استضافته هذا الاثنين في "فوروم الاذاعة" أن الوصاية منحت تراخيص استغلال الحافلات ما بين الولايات في انتظار فتح النقل البري ، مضيفا أن وزارة النقل ابرمت اتفاقية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لنقل الطلبة بضواحي العاصمة في انتظار اعطاء الضوء الأخضر كما قال من السلطات العليا لتجسيد الانطلاقة .

وفي سياق حديثه عن فتح النقل عبر السكك الحديدية أوضح هاني لزهر أن دائرته الوزارية تحضر لبعث نشاط القطارات والمترو تتابع عن كثب الوضع الصحي بالتنسيق مع اللجنة العلمية لرصد ومتابعة وباء كورونا وتقديم من تم الحلول المناسبة ليبقى كما قال قرار فتح النقل عبر هذه الوسيلة من صلاحيات السلطات العليا للبلاد .

وعاد الوزير للتذكير بالخسائر التي تكبدتها الجوية الجزائرية جراء جائحة كورونا و المقدرة ب 40مليار دج ،في حين قدر خسائر النقل البحري ب 6 ملايير دينار.

وبالنظر إلى الأهمية الاقتصادية لحركة الملاحة الداخلية فقد أشارالوزير إلى التفكير في استحداث شركة نقل عمومية متخصصة في النقل الداخلي هي الآن محل دراسة من عدة جوانب كعلاقتها المرتقبة بالجوية الجزائرية وإمكانية مساهمة هذه الأخيرة في رأسمالها.

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية