كورونا : 495 إصابة جديدة و 13 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

سجلت 495 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 13 حالة وفاة في الجزائر خلال الـ 24 ساعة الأخيرة, فيما تماثل 431 مريضا للشفاء, حسب ما كشف عنه هذا الاثنين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا, الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا, أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 92597 من بينها 495 حالة جديدة (أي بنسبة تقدر بـ 1ر1 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال 24 ساعة الماضية ), أما العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء فقد بلغ 60.888 شخص.

و أوضح المتحدث أن الوافيات خلال 24 ساعة بلغت 13 شخصا ليصل العدد الإجمالي للوفيات 2603 , فيما يوجد حاليا 43 مريضا متواجدون في العناية المركزة.

وأضاف فورار أن هناك 14 ولاية سجلت اقل من 9 حالات و 17 ولاية لم تسجل بها أي حالة, فيما سجلت 17 ولاية أخرى 10 حالات فأكثر.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية, داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي.