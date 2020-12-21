بركاني للإذاعة: أوامر الرئيس تبون ببدء التلقيح في جانفي أعطت الأمل للجزائريين

قال الدكتور بقاط بركاني عضو الجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا، ان التعليمات التي أصدرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للوزير الأول لإختيار اللقاح الأنسب ضد فيروس كوفيد 19, وبدء عملية التلقيح ابتداء من شهر جانفي 2021 أعطت الأمل للجزائريين.

وكشف الدكتور بقاط بركاني خلال تدخله هذا الإثنين على أمواج الفتاة الأولى أن"اللجنة العلمية ستعمل جاهدة لاختيار اللقاح المناسب من أجل الشروع في عملية التلقيح التي ستكون في بداية شهر جانفي القادم". مؤكدا في نفس الوقت أن "هذا القرار صائب سيعطي الأمل للجزائريين وسيعود بالفائدة على مجال الصحة".

وأوضح بركاني ان الجزائر وفي إطار مكافحة جائحة كورونا متقدمة في الأعمال الوقائية، مؤكدا أن اللجنة العلمية وبمعية السلطات ستعمل على إختيار اللقاح المناسب.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أصدر أوامر للوزير الأول، عبد العزيز جراد، بأن يترأس فورا اجتماعا مع اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة الوضعية الوبائية لاختيار اللقاح الأنسب ضد فيروس كورونا والشروع في عملية التلقيح ابتداء من شهر جانفي المقبل.