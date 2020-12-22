كأس الكاف : شبيبة القبائل تعود بفوز ثمين من النيجر

تغلبت شبيبة القبايل على اتحاد الدرك النيجري بهدفين مقابل واحد (1-2)، على أرضية ملعب الجنرال سيني كونتشي في نيامي هذا الثلاثاء، لحساب ذهاب الدور الأول لكأس الاتحاد الإفريقي .

وافتتح أشبال المدرب يوسف بوزيدي باب التسجيل عن طريق رضا بن سايح في الدقيقة 26 ، قبل أن يعدل النيجيريون النتيجة بركلة الجزاء في الدقيقة الـ34 نفذها آمادو درانكوم.

وجاء هدف فوز الكناري في الدقيقة الـ 89 سجله مدافع اتحاد الدرك النيجيري ضد مرماه .

وتقام مباراة العودة في 5 أو 6 جانفي 2021 بملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو.