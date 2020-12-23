كوفيد-19: 480 إصابة جديدة و9 وفيـات وتمـاثل381 حالة للشفاء

سجلت 480 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و9 حالات وفاة في الجزائر خلال ال24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 381 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم الأربعاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 96.549 من بينها 480 حالة جديدة (أي بنسبة تقدر ب 1.1 حالة لكل 100 ألف نسمة)، بينما بلغ العدد الاجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 64.401 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 2696.

ويتواجد حاليا 49 مريضا في العناية المركزة، فيما سجل 440 حالة استشفاء جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

وأضاف فورار أن 21 ولاية سجلت اقل 9 من حالات، 14 ولاية لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 13 ولاية أخرى 10 حالات فما فوق.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي.