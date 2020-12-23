الرئيس تبون يتلقى رسائل تهاني واطمئنان من زعماء ورؤساء دول بعد تماثله للشفاء

تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، رسائل ومكالمات هاتفية من زعماء ورؤساء دول، عبروا من خلالها عن سعادتهم وارتياحهم بعد تعافي السيد الرئيس وتحسن حالته الصحية وتماثله للشفاء.

الرئيس الألماني يعرب للرئيس تبون عن سعادته بتماثله للشفاء

وفي هذا الصدد تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، رسالة من رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، السيد فرانك فالتر شتاينماير، عبر له فيها عن سعادته بتماثله للشفاء وتغلبه على مرض كوفيد-19، متمنيا له من "صميم القلب" دوام الصحة والعافية، حسب ما أورده هذا الأربعاء بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في بيان الرئاسة: "تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، رسالة من رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، السيد فرانك فالتر شتاينماير، عبر له فيها عن سعادته بتماثله للشفاء وتغلبه على مرض كوفيد-19، مؤكدا في هذا السياق أن هذه الجائحة تضعنا جميعا أمام تحديات صعبة، لا بد أن تتضافر فيها جهود المجتمع الدولي للتغلب عليها".

وأبرز الرئيس فرانك فالتر شتاينماير بهذه المناسبة "وقوف ألمانيا وأوروبا بكل ثبات إلى جانب الجزائر، متمنيا للسيد الرئيس، من صميم القلب، دوام الصحة والعافية"، يضيف البيان.

رئيس الوزراء الإيطالي يعبر عن ارتياحه لتحسن حالة الرئيس تبون

وقد تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رسالة من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي التي أبدى له فيها "ارتياحه" بخصوص "تحسن حالته الصحية"، حسبما أفاد به الأربعاء بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في رسالة كونتي "لقد تلقيت بارتياح كبير و ببالغ السعادة نبأ تماثلكم للشفاء من خلال رسالتكم المصورة التي بثت يوم 13 ديسمبر 2020 وآمل أن تتمكنوا قريبا مع نهاية فترة النقاهة من العودة إلى الجزائر في صحة جيدة".

وأضاف قائلا "بعد مرور أكثر من عام على انتخابكم رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبعد حوالي سنة من لقائنا بالجزائر العاصمة، يطيب لي أن أهنئك بمناسبة مرور أول سنة على عهدتكم التي تميزت بحزمة من الإصلاحات الهامة بدءا بمراجعة الدستور التي جرت في سياق من التحديات العالمية غير المعهودة تتطلب تعاونا متينا دوليا لمواجهتها".

كما أكد أنه "بالرغم من الطابع الاستثنائي لسنة 2020 إلا أنها كانت سنة مميزة لبعث الشراكة بين الجزائر و إيطاليا ميزها تبادل استثنائي للزيارات السياسية بالجزائر وروما على حد سواء".

"وفي هذا الصدد أثني على نجاح الزيارة التي أجراها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لويجي دي مايو والتي توجت بتوقيع البلدين على مذكرة مهمة بين بلدينا تقضي بإرساء حوار استراتيجي حقيقي حول العلاقات الثنائية والمسائل السياسية والأمن الشامل".

و أوضح رئيس الوزراء الإيطالي أن "سنة 2021 ستكون سنة مفصلية بالنسبة لمستقبل المجتمع الدولي، إذ يجب على بلدينا أن يرفعا معا تحديات مشتركة منها ما هي دولية كالصحة والتغيرات المناخية والإنعاش الاقتصادي أو إقليمية بدءا بالمتوسط وليبيا ومنطقة الساحل" مضيفا أن "إيطاليا تعتزم إقامة شراكة جديدة مع إفريقيا ومقاربة متجددة للاتحاد الأوروبي نحو القارة والمتوسط المجاور".

و أضاف أنه "من خلال رؤية موجهة نحو الأشهر الأولى للسنة المقبلة، أؤكد لكم الاهتمام الشديد وكذا رغبتي ورغبة الحكومة الإيطالية في أن يعقد حضوريا الاجتماع الرابع للندوة الحكومية المشتركة الثنائية لمنتدى الأعمال خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 حيث يحذونا الأمل في أن تسمح الظروف الصحية بذلك".

و في الأخير أوضح السيد كونتي للرئيس تبون أنه "في انتظار التحدث معكم في أقرب وقت ممكن، انتهز الفرصة لأتوجه إليكم بأحر التحيات وأطيب التمنيات بالشفاء العاجل".

أمير دولة قطر يطمئن على الرئيس تبون ويدعوه لزيارة قطر

كما تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، هذا الأربعاء، مكالمة هاتفية من أخيه سمو أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اطمأن من خلالها على حالته الصحية وجدد له الدعوة لزيارة دولة قطر بعد تعافيه وعودته إلى أرض الوطن، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "تلقى اليوم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من أخيه سمو أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اطمأن من خلالها على حالته الصحية وتمنى له دوام الصحة والعافية".

وبالمناسبة، "جدد سمو الأمير دعوته للسيد الرئيس لزيارة دولة قطر بعد تعافيه وعودته إلى أرض الوطن، وبدوره شكر السيد الرئيس سمو الأمير على مشاعره النبيلة والأخوية، وقبل الدعوة".

الرئيس السوري بشار الأسد يعرب عن سروره لتعافي الرئيس تبون

تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، رسالة من نظيره السوري، السيد بشار الأسد، أعرب له فيها عن سروره لتعافيه من وباء كورونا، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في رسالة الرئيس السوري قوله: "لقد تلقينا ببالغ السرور نبأ تعافيكم من وباء كورونا. وبهذه المناسبة، نرسل لكم أحر التهاني القلبية، راجين من الله تعالى أن يمن عليكم بتمام الصحة والعافية وأن يبعد عنكم وعن الجزائر الشقيقة كل مكروه وأذى. لكم مني، الأخ الرئيس، أسمى آيات المودة والتقدير".

الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي يهنئ الرئيس تبون على شفائه وتعافيه

كما تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، رسالة من رئيس الجمهورية الصحراوية، السيد إبراهيم غالي، ضمنها تهانيه الحارة لتعافيه، متمنيا له "عودة ميمونة" إلى أرض الوطن، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، رسالة من رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، السيد إبراهيم غالي، ضمنها تهانيه الحارة باسمه وباسم الشعب الصحراوي لتعافي السيد الرئيس، متمنيا له عودة ميمونة إلى أرض الوطن، ومجددا إرادته الصادقة وعزمه الأكيد على توطيد علاقات الأخوة والصداقة بين الشعبين الشقيقين والعمل معا لمواجهة التحديات والتهديدات التي تستهدف المنطقة وشعوبها".