دورة اتحاد شمال افريقيا لأقل من 17 سنة: التحاق الوفدين التونسي والليبي يومي 15 و 16 جانفي المقبل

يرتقب التحاق المنتخبين التونسي والليبي لأقل من 17 سنة لكرة القدم يومي 15 و 16 جانفي المقبل بالجزائر العاصمة، تحسبا للمشاركة في دورة اتحاد شمال افريقيا المؤهلة إلى كأس افريقيا للامم 2021 لهذه الفئة، حسب ما أوردته هذا الاحد الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وكانت اللجنة المنظمة قد عقدت اجتماعين لتحديد تواريخ مجيء الوفود المشاركة، وفق ما أفادت به الفاف في بيان لها.

وتجرى المنافسة على شكل بطولة مصغرة بمشاركة ثلاثة منتخبات وهي الجزائر (البلد المنظم)، تونس وليبيا، حيث يتأهل صاحب المركز الاول إلى النهائيات القارية المقررة بالمغرب.

ويخوض كل فريق مباراتين، حيث يضم كل وفد 30 لاعبا سيتم تأهيلهم قبل 15 يوما عن أول لقاءات الدورة، علما أنه "من 20 عنصرا إلى ما أكثر تتكفل بهم اتحاديات بلدانهم" يضيف بيان الفاف، مؤكدة أنه سيتم الكشف عن برنامج اللقاءات عقب اجراء عملية القرعة والتي لم يتحدد تاريخها بعد.

وتحسبا لهذه الدورة، يخوض "الخضر" لقاءين وديين يومي الاحد والثلاثاء امام السينغال، حيث سيجريان بملعب "5 جويلية" بالعاصمة على الساعة 14:30.