دورة اتحاد شمال افريقيا: المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يستهل المنافسة بمواجهة نظيره التونسي

يواجه المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة لكرة القدم، نظيره التونسي في دورة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم المؤهلة لنهائيات كاس افريقيا للأمم المقررة بموريتانيا 2021.

وأفرزت عملية القرعة التي أقيمت هذا الاثنين عن بعد عبر تطبيق "زووم" عن مواجهة أشبال المدرب صابر بن سماعين

في اللقاء الأول نظيره التونسي يوم 15 ديسمبر على ملعب رادس، على أن يواجه في الجولة الثانية المنتخب المغربي يوم 18 ديسمبر، قبل التباري مع المنتخب الليبي يوم 21 ديسمبر في الجولة الثالثة.ويختتم "الخضر" الدورة بملاقاة نظيره المصري يوم 24 ديسمبر برسم الجولة الرابعة.

يذكر ان هذه الدورة الترشيحية ستقام بتونس من 15 الى 27 ديسمبر القادم على ملعبي رادس والمنزه في شكل بطولة مصغرة من خمس جولات بواقع مباراتين في كل جولة على أن يتأهل في اعقابها صاحبا المركزين الأول والثاني إلى النهائيات القارية المقررة بموريتانيا 2021.

وفي ما يلي البرنامج الكامل للدورة كل المقابلات على الساعة 14 دون حضور الجمهور.

15 ديسمبر

تونس - الجزائر "في رادس"

ليبيا - مصر " في المنزه"

18 ديسمبر

الجزائر - المغرب "في المنزه"

مصر - تونس "في رادس"

21 ديسمبر

ليبيا - الجزائر "في المنزه"

المغرب - تونس "في رادس"

24 ديسمبر

الجزائر - مصر "في المنزه"

المغرب - ليبيا "في رادس"

27 ديسمبر

تونس - ليبيا "في رادس"

مصر - المغرب "في المنزه"