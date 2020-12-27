5 وفيات و12جريحا في حادث اصطدام تسلسلي لمركبات بعين الدفلى

لقي خمس (5) أشخاص حتفهم وأصيب 12 آخرون بجروح، اليوم الأحد، بولاية عين الدفلى، في حادث اصطدام تسلسلي لعدة مركبات على مستوى الطريق السيار شرق-غربي حسبما علم من المديرية المحلية للحماية المدنية في حصيلة مؤقتة لها.

ووقع الحادث على مستوى منحدر سيدي عابد التابعة لبلدية عين السلطان بولاية عين الدفلى حينما أراد أحد السائقين أصيبت سيارته بعطل قطع الطريق قبل أن تدهسه سيارة أودت بحياته على الفور -حسب ذات المصدر-.

وتلت هذا الحادث حالة من الفزع نجم عنها اصطدام لـ 5 سيارات وشاحنتين نصف مقطورة أدت إلى وفاة 4 أشخاص.