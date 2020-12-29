جراد : سررت بعودة رئيس الجمهورية معافى إلى أرض الوطن

نشر الوزير الأول عبد العزيز جراد، تغريدة على صفحته بتويتر عبر فيها عن سروره عقب وصول رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى أرض الوطن.

وقال الوزير الأول : "سررت بتجدد اللقاء مع السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وعودته معافى إلى أرض الوطن بعد رحلته العلاجية".

وأضاف جراد "نتطلع لمواصلة العمل لتحقيق أهداف الجزائر الجديدة، وتجسيد الالتزامات الـ54 التي تعهد بها الرئيس أمام الشعب الجزائري ..ونحن مجندون لذلك ومن أجل ذلك".

للإشارة فإن الرئيس تبون عاد مساء اليوم الثلاثاء إلى أرض الوطن قادما من ألمانيا بعد فترة علاج دامت شهرين.