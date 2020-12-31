اجتماع الحكومة: توقيع اتفاقية مع مخبر روسي لاقتناء لقاح "سبوتنيك 5" ضد فيروس كورونا

صرح وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة عمار بلحيمر لدى استعراضه الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة والمتعلقة باقتناء اللقاح ضد فيروس كورونا أنه تم توقيع صفقة بالتراضي البسيط لاقتناء لقاح "سبوتنيك 5" مع مخبر روسي وذلك تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية للشروع في عملية التلقيح بداية من شهر جانفي القادم..

وأوضح الناطق باسم الحكومة شروع معهد باستور في سلسلة من الاستشارات مع الشركة الروسية المنتجة للقاح في وقت تتواصل فيه الاستشارات مع أطراف أجنبية اخرى.

وكانت الحكومة استمعت خلال الاجتماع الذي ترأسه هذا الأربعاء الوزير الأول عبد العزيز جراد بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، إلى عرض قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول الإجراءات المتعلقة باقتناء اللقاح .

وفي هذا السياق، استعرض وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات المساعي التي باشرها القطاع في إطار اقتناء اللقاح ضد كوفيد.19 وكذا مدى تقدم العقود ذات الصلة والتي من شـأنها أن تسمح عن قريب باستلام الدفعات الأولى من اللقاح للشروع في عملية التطعيم مع حلول شهر جانفي القادم.