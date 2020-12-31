قرار الاتحاد الأفريقي الأخير بشأن الصحراء الغربية يعتمد كوثيقة رسمية لمجلس الامن الدولي

وجه رئيس مجلس الأمن الدولي، مندوب جنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة، رسالة رسمية من بلاده بصفتها الرئيسة الدورية للاتحاد الأفريقي، ضمنتها لائحة القرارات التي اعتمدتها القمة الاستثنائية 14 للاتحاد الأفريقي حول إسكات البنادق، والمتضمنة قرارا جديدا حول قضية النزاع بين الجمهورية الصحراوية والمغرب .

وأشارت الرسالة، التي أصبحت وثيقة رسمية لمجلس الأمن الأممي، إلى أن جنوب أفريقيا "تتشرف بإصدار الوثيقة الحالية، المتضمنة لمقررات الدورة الاستثنائية الـ 14 لقمة الاتحاد الأفريقي حول إسكات البنادق، بما في ذلك قرارا حول قضية الصحراء الغربية، كوثيقة رسمية لمجلس الأمن".

وكان الاتحاد الأفريقي قد أعرب في قراره المعتمد خلال قمته الأخيرة التي انعقدت يوم 6 ديسمبر الجاري عن "بالغ قلقه إزاء تصاعد التوترات العسكرية بين المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في منطقة الكركرات، الشريط العازل الضيق في الصحراء الغربية، مما أدى إلى انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 1991، بما في ذلك الاتفاق العسكري رقم 1 والاستئناف المؤسف للحرب" بين الطرفين.

وذكرت وكالة الانباء الصحراوية (واص)ان الاتحاد الأفريقي طالب أيضا في قراره، مجلس السلم والأمن الأفريقي "للعمل مع الطرفين، ومع كليهما من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، لمعالجة الوضع بغية تهيئة الظروف المواتية للتوصل إلى وقف جديد لإطلاق النار وإيجاد حل عادل ودائم للصراع يضمن حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية بما يتماشى مع مقررات وقرارات الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ذات الصلة وأهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي".

من جهة أخرى، طالب القرار ، الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين مبعوث خاص للصحراء الغربية.