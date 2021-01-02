الرئيس تبون يعزي عائلتي ورفقاء الشهيدين مباركي سعد الدين وقايد عيشوش عبد الحق

بعث رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، السبت رسالة تعزية إلى عائلتي ورفقاء الشهيدين الرقيب مباركي سعد الدين و العريف الأول قايد عيشوش عبد الحق اللذين استشهدا في ميدان الشرف إثر اشتباك مع مجموعة إرهابية بنواحي ولاية تيبازة.

وكتب الرئيس تبون، على صفحته الرسمية بالموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "بلغني بحزن عميق خبر استشهاد الرقيب مباركي سعد الدين و العريف الأول قايد عيشوش عبد الحق وهما مجاهدان من أجل القضاء على بقايا الإرهاب الهمجي".

وواصل يقول "رحم الله الشهيدين و ألهم ذويهما و رفقاءهما جميل الصبر و السلوان و أسكنهما فسيح جناته".

يذكر أن المجاهدين استشهدا خلال عملية بحث وتمشيط قرب بلدية مسلمون، دائرة قوراية، بتيبازة بالناحية العسكرية الأولى، في إطار مكافحة الإرهاب.