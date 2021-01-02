النيجر: النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية تظهر التوجه لجولة ثانية

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في النيجر والتي أعلنتها المفوضية الانتخابية هذا السبت الاتجاه إلى جولة ثانية بين مرشح الحزب الحاكم محمد بازوم والرئيس السابق مهامان عثمان.

ومن المقرر أن تجرى الجولة الثانية يوم21 فيفيري المقبل, بعد أن تؤكد المحكمة الدستورية نتائج الجولة الأولى عقب النظر في أي طعون.

وفشل أي من المرشحين الرئيسيين في الحصول على نسبة الأصوات الكافية للفوز في الجولة الأولى من الانتخابات التي أجريت السبت الماضي, وهي 50 بالمائة.

وأظهرت النتائج الأولية حصول مرشح الحزب الحاكم ,محمد بازوم على نسبة 39% من الأصوات, بينما حصل منافسه الرئيسي مهامان عثمان على 17%.

وبلغت نسبة المشاركة في الاقتراع 69،67 في المئة, مع إدلاء 5،2 مليون ناخب بأصواتهم من أصل 7،4 مليون ناخب مسجل (عدد السكان يبلغ 23 مليون نسمة.

ويعتبرمحمد بازوم, وهو وزير داخلية سابق, الأوفر حظا لخلافة رئيس الحزب الحاكم ورئيس البلاد محمد إيسوفو, الذي استقال بعد إكمال ولايتين, مدة الواحدة خمس سنوات.

وشهدت النيجر وهي خامس أكبر منتج لليورانيوم في العالم, أربعة انقلابات منذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1960.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية