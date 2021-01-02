وفاة الكاتب و الصحفي مرزاق بقطاش

توفي هذا السبت بالجزائر العاصمة الكاتب و الصحفي عن عمر يناهز ال75 سنة بعد صراع مع المرض حسب ما علم اليوم من اقرباءه .

وولد الراحل بقطاش في 13 جوان 1945 بالعاصمة و بدأ مشواره الكتابي كصحافي في 1962 بوكالة الانباء الجزائرية وعدد من الصحف و الجرائد العربية و الفرنسية .

و له عدة مؤلفات و روايات و قصص باللغتين العربية و الفرنسية و من بينها " طيور الظهيرة" و"رقصة في الهواء الطلق" و "جراد البحر" و بقايا قرصان".

وقد تعرض في 1993 لمحاولة اغتيال من قبل جماعة ارهابية حيث اصيب برصاصة في راسه و نجا منها بأعجوبة .

وسيتم تشييع جنازة الفقيد مرزاق بقطاش هدا الاحد بعد صلاة الظهر بمقبرة القطار بالعاصمة.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية