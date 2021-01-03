جائزة "صحفيون من ذهب " الصحراوية: تـتويج وهيبة مري من إذاعة الجزائر الدولية

توجت الصحفية وهيبة مري من إذاعة الجزائر الدولية ، بجائزة "صحافيون من ذهب" التي تمنحها الجمعية الصحراوية "فاطمة الغالية محمد سالم" المقيمة في منطقة الباسك الإسبانية وذلك نظير إسهاماتها لإسماع صوت القضية الصحراوية.

وأوضحت الاعلامية أن هذا التكريم جاء ضمن المبادرة الثالثة لما يعرف ب "خيمة التكريمات" التي يتم فيها اختيار الاعلاميين والناشطين الحقوقيين المساندين للقضية الصحراوية .

وقال الاعلامية الجزائرية وهيبة مري خلال استضافتها هذا الأحد في اذاعة جيل اف ام " تم تكريمي مع ستين شخصية في حفل حضرته العديد من المنظمات الحقوقية و الصحفيين الاسبان بالإضافة الى ممثلين عن الحركة الجمعوية الحفل اقيم في 22 ديسمبر، و وقع الاختيار علي بالنظر لعملي على القضية الصحراوية ضمن برنامج فوكس الذي لا تزال الاذاعة الدولية تبثه منذ 2007 الى الآن " .

وعددت الاعلامية مجموعة الاعمال الصحفية التي عكفت على تقديمها حول القضية الصحراوية سواء من الجزائر أو من الأراضي المحررة أو مخيمات اللاجئين الصحراويين مؤكدة أن كل هاته الأعمال مكنتها من الوقوف على معاناة الشعب الصحراوي وكفاحه للبقاء .

وقد واضبت الصحفية وهيبة مري على إعداد و تقديم حصة "Focus" المتخصصة في الشأن الصحراوي، منذ تأسيس إذاعة الجزائر الدولية في 2007 لغاية اليوم.

المصدر : الإذاعة الجزائرية