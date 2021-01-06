الجيش الصحراوي يواصل قصف مواقع جنود الاحتلال المغربي لليوم 55 على التوالي

شن الجيش الصحراوي خلال 48 ساعة الماضية هجمات مركزة ضد معاقل جنود الاحتلال المغربي على طول الجدار الرملي لليوم 55 على التوالي، حسب بيان لوزارة الدفاع الصحراوية.

وجاء في البيان الحمال رقم "55" والذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية، الأربعاء، أن "وحدات الجيش الصحراوي قامت بقصف معاقل جنود الاحتلال المغربي أمس و المتمركزين على طول الجدار الرملي، مخلفة دمار كبيرا في قواعد الاحتلال".

كما شن الجيش الصحراوي اليوم "هجوما استهدف قواعد الاحتلال في عدة مواقع على غرار، منطقة ام الدكن قطاع البكاري التي قصفت أربع مرات متتالية، وكذا منطقتي حفرة اشياف قطاع البكاري و منطقة فدرت المرس قطاع حوزة ".

و أشار البيان إلى أن "قصفا عنيفا استهدف ثلاث مواقع أخرى يتمركز فيها الاحتلال المغربي و هي كل من منطقة اكرارت الفرسيك قطاع المحبس، و منطقة سبخت العكريش قطاع السمارة وأخيرا منطقة روس العوج قطاع الفرسية".

وقد خلفت هذه الهجمات دمارا وخسائر في صفوف جيش الاحتلال المغربي المتقوقعة في الجدار الرملي الهش أو ما يعرف بجدار الذل والعار المغربي فيما يواصل الجيش الصحراوي أعماله القتالية ضد الاحتلال المغربي، يضيف البيان.