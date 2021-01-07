إيمان تومي للإذاعة: بريد الجزائر يدرج رزنامة جديدة لمواعيد صب معاشات المتقاعدين

كشفت المديرة المركزية ببريد الجزائر إيمان تومي عن إدراج رزنامة جديدة لمواعيد صب معاشات المتقاعدين وذوي الحقوق حيث سيتوسع البرنامج الجديد إلى 12 يوما عوض 9 أيام انطلاقا من 15 إلى 26 من كل شهر.

وقالت تومي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى هذا الخميس بأن البرنامج الجديد وضعته مؤسسة بريد الجزائر بالتنسيق مع الصندوق الوطني للتقاعد بهدف الحد من معاناة هذه الفئة الهشة التي يتجاوز عددها في الجزائر 3 ملايين معني .

وأوضحت المتحدثة أن هذا الإجراء سيمكن من تقليل الضغط على المكاتب البريدية وكذا تحسين نوعية الخدمة وظروف الاستقبال.

المصدر:الإذاعة الجزائرية