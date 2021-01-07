كورونا: تعافي 206 مصابين و262 حالة إضافية و6 وفيات في 24 ساعة

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار، هذا الخميس، عن تسجيل 262 إصابة جديدة و6 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في وقت تماثل فيه 206 مرضى للشفاء.

وبرسم اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد 19، أكّد فورار أنّ إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 101382 من بينها 262 حالة جديدة (أي بنسبة تقدر ب 0,6 حالة لكل 100 ألف نسمة)، بينما بلغ إجمالي المصابين الذين تماثلوا للشفاء 68589 شخصًا، في حين ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2792، ويتواجد حاليًا 27 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف فورار أنّ 22 ولاية سجّلت أقل من 9 حالات، فيما لم تسجّل 20 ولاية أي حالة، وسجّلت 6 ولايات أخرى 10 حالات فما فوق.

وجدّد فورار التأكيد أنّ الوضعية الحالية تفرض على المواطنين الالتزام بإجراءات الوقاية واليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، مشدّدًا على ضرورة الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للأقنعة الواقية.