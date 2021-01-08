قرعة رابطة أبطال إفريقيا 2021 : شباب بلوزداد في المجموعة الثانية ومولودية الجزائر في المجموعة الرابعة

سيلعب شباب بلوزداد ضمن المجموعة الثانية لدور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا 2021 لكرة القدم ، بينما أدرجت مولودية الجزائر في مجموعة رابعة رفيعة المستوى تضم الزمالك المصري و الترجي التونسي ، حسب عملية القرعة التي سحبت اليوم الجمعة بالقاهرة.

فالشباب الذي يسجل عودته الي المنافسة القارية من الباب الواسع بعد غياب عمر حوالي عقدين من الزمن، سيجد نفسه في مواجهة بطلين سابقين للمسابقة و هما تي بي مازمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية) و ماميلودي سنداوز (جنوب إفريقيا) بالإضافة إلى الهلال السوداني المتعود على المشاركات القارية.

أما مولودية الجزائر المتوجة بكأس إفريقيا في 1976، فستكون ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضا بطلين سابقين من شمال إفريقيا و هما الترجي التونسي (4 ألقاب) و الزمالك المصري، منشط الطبعة الأخيرة و المتوج بخمسة ألقاب إفريقية يعود آخرها إلى سنة 2002.

و سيكون "العميد" أيضا في مواجهة النادي السنغالي المغمور تونغات الذي فجر مفاجأة من العيار الثقيل في الدور التمهيدي الثاني على حساب الرجاء البيضاوي المغربي حيث تعادل معه بنتيجة بيضاء ذهابا و إيابا، قبل ان يقصيه بضربات الترجيح (3-1)، و ذلك في أول مشاركة له في منافسة رابطة الأبطال.

و كان شباب بلوزداد قد تأهل بسهولة لهذا الدور على حساب نادي قور ماهيا الكيني (ذهابا: 6-0) و (إيابا: 2-1) فيما اقتطعت المولودية تأشيرتها أمام النادي الصفاقسي التونسي (ذهابا: 2-0) و (إيابا: 0-1(

و يتأهل الأولان عن كل مجموعة للدور ربع النهائي.و برمجت الجولة الأولى لدور المجموعات يومي 12 و 13 فبراير المقبل.

المصدر : وأج