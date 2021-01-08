كورونا: تعافي 213 مصاب و275 حالة إضافية و6 وفيات في 24 ساعة

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار، هذا الجمعة ، عن تسجيل 275 إصابة جديدة و6 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في وقت تماثل فيه 213 مرضى للشفاء.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، أوضح السيد فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 101657 من بينها 275 حالة جديدة (أي بنسبة تقدر ب 0,6 حالة لكل 100 ألف نسمة), بينما بلغ العدد الاجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 68.802 شخص.

كما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 2798 ، فيما يتواجد حاليا 34 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف السيد أن 39 ولاية سجلت أقل من 9 حالات منها 22 ولاية لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 9 ولايات أخرى 10 حالات فما فوق.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي.