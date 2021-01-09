وفاة 9 أشخاص اختناقا بغاز أحادي الكربون بعدة ولايات خلال ال48 ساعة

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية أن تسعة 9 أشخاص لقوا حتفهم اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون بعدد من الولايات خلال ال48 ساعة الأخيرة.

و أوضح بيان للمديرية أن وحدات الحماية المدنية سجلت وفاة تسعة أشخاص اختنقوا بذات الغاز و قامت بتقديم الإسعافات الأولية لـ 82 شخصا أخرا إثر استنشاقهم لهذا الغاز على مستوى عدة ولايات من الوطن.

و أشار المصدر الى أن حصيلة الوفيات بغاز أحادي الكربون منذ الفاتح من جانفي الحالي وصلت الى 25 ضحية فيما تم اسعاف و انقاذ أكثر من 398 اخرين من موت محقق.

و من جهى أخرى, خلفت حوادث طرقات وفاة خمسة أشخاص واصابة 233 أخرين بجروح خلال نفس الفترة اثر 220 حادث عبر الوطن.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية