المولد النبوي الشريف :الحماية المدنية تنظم حملة تحسيسية حول أخطار الألعاب النارية والمفرقعات

أطلقت المديرية العامة للحماية المدنية حملة تحسيسية دامت أسبوع تحت شعار "معا لنحمي أطفالنا " وهذا للتوعية من الأخطار الناجمة عن استعمال الألعاب النارية والشموع لتفادي الحرائق في المولد النبوي الشريف.

ودعا رئيس مكتب الاعلام والتوعية بالحماية المدنية نسيم برناوي في تدخل له على أمواج القناة الاولى إلى تجنب المواد النارية والمفرقعات والشموع لتفادي الحرائق والحوادث المأساوية التي تسجل كل سنة.

ونصح برناوي الأولياء باتخاذ الحيطة والحذر وعدم اقتناء الألعاب النارية للأطفال تجنبا لحدوث إصابات و جروح خطيرة مذكرا بالاصابات البليغة والتشوهات والعاهات و الحرائق التي تسجل سنويا جراء التهاون .

هذا ووضعت قيادة الدرك الوطني مخططا أمنيا خاصا لتأمين مختلف الفضاءات الاحتفالية بتكثيف التشكيلات الأمنية و الدوريات.

المصدر : الاذاعة الجزائرية