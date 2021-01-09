الرئيس تبون ينهي مهام وزير النقل لزهر هاني

أنهى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون مهام السيد لزهر هاني بصفته وزيرا للنقل، حسب ما جاء السبت في بيان لمصالح الوزير الأول.

وجاء في البيان "بأمر من السيد رئيس الجمهورية، تم انهاء مهام السيد لزهر هاني بصفته وزيرا للنقل".

وأوضح المصدر ذاته أن "هذا القرار جاء بعد شروع شركة الخطوط الجوية الجزائرية في عملية لاستيراد لوازم مرتبطة بنشاط خدمات الاطعام دون الاخذ بعين الاعتبار الظرف الاقتصادي الوطني والتوجيهات المالية الرامية لتكريس تسيير عقلاني للعملة الصعبة وضرورة ايلاء الأولوية للانتاج الوطني".

هذا وتم، حسب البيان، عزل الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية وكذا المسؤول عن خدمات الاطعام بالشركة نفسها.

وتم تكليف السيد فاروق شيعلي، وزير الأشغال العمومية للقيام بمهام وزير النقل بالنيابة، يضيف المصدر ذاته.