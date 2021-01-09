كورونا: 256 إصابة جديدة و5 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة

09/01/2021 - 16:48

سجلت 256 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)   و 5 حالات وفاة في الجزائر خلال ال24 ساعة الأخيرة, فيما تماثل 209 مريض للشفاء, حسب ما كشف عنه اليوم السبت الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا،أوضح  فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 101.913 من بينها 256 حالة جديدة (أي بنسبة تقدر ب 0,6 حالة لكل 100 ألف نسمة), بينما بلغ العدد الاجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 69.011 شخص.

كما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 2803  فيما يتواجد حاليا 33 مريضا في العناية المركزة مع تسجيل 266 حالة استشفاء.

وأضاف  فورار ان 23 ولاية لم تسجل بها أي حالة، في حين أن 17 ولاية سجلت أقل من 9 حالات  فيما سجلت 8 ولايات أخرى 10 حالات فما فوق.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية

 

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