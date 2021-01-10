كوفيد-19: 231 إصابة جديدة و 4 وفيات و تماثل201 حالة للشفاء

سجلت 231 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و4 حالات وفاة في الجزائر خلال ال24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 201 مريض للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم الاحد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، أوضح السيد فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 102.144 من بينها 231 حالة جديدة أي بنسبة تقدر ب 0,6 حالة لكل 100ألف نسمة، بينما بلغ العدد الاجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 69.212 شخص.

كما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 2807 فيما يتواجد حاليا 29 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف السيد فورار أن 40 ولاية سجلت أقل من 9 حالات منها 28 ولاية لم تسجل بها أي حالة، في حين أن 8 ولاية سجلت 10 حالات فما فوق.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي.