كورونا : 3 وفيات و249 إصابة جديدة وتماثل 186 حالة للشفاء

سجلت 249 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 3 حالات وفاة في الجزائر خلال ال24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 186 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه الثلاثاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 104341 شخص من بينها 249حالة جديدة (أي بنسبة تقدر ب 0.6 حالة لكل 100 ألف نسمة)، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 70933 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 2843 حالة.

ويتواجد حاليا 29 مريضا في العناية المركزة، كما أفاد الدكتور فورار .

وأضاف فورار أن 26 ولاية سجلت أقل من تسع حالات ، و17 ولاية لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 5 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع.