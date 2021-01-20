الفريق شنقريحة يشرف على تنصيب اللواء نور الدين مقري مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي

أشرف هذا الأربعاء, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق السعيد شنقريحة, باسم السيد رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, عبد المجيد تبون, على التنصيب الرسمي للواء نور الدين مقري, مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن الفريق شنقريحة ألقى بالمناسبة كلمة قال فيها "باسم السيد رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 جانفي 2021, أنصب رسميا اللواء نورالدين مقري, مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي, خلفا للواء محمد بوزيت".

وبذات المناسبة, أسدى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, لإطارات هذه المديرية, "جملة من التعليمات والتوجيهات, بغية مواصلة بذل المزيد من الجهود في خدمة الجزائر وحماية لمصالحها العليا", حاثا إياهم على "الالتفاف حول قائدهم الجديد ومساندته ودعمه في أداء مهامه, من خلال التزامهم الكامل والوافي بالقيام بالمهام المنوطة, بكل الصرامة اللازمة والمثابرة الضرورية".

وقال بهذا الصدد, "آمركم جميعا, بالعمل تحت سلطته, وطاعة أوامره, وتنفيذ تعليماته, بما يمليه صالح الخدمة, تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية, وقوانين الجمهورية, ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة".

عقب ذلك, أشرف الفريق شنقريحة على مراسم التصديق على محضر تسليم واستلام المهام.