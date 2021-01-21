الديوان الوطني للحج و العمرة : ترشح قرابة 500 وكالة سياحة لتنظيم موسم العمرة الجديد

قارب عدد الوكالات السياحية المترشحة لتنظيم عمرة موسم 1442 هجري و استعدادا لاستئناف هذا النشاط في انتظار توفر الظروف الملائمة و ترخيص السلطات العليا بذلك، 500 وكالة مسجلة عبر البوابة الالكترونية للديوان الوطني للحج و العمرة ، حسبما جاء في بيان عن ذات الهيئة.

و أوضح البيان أن 470 وكالة سياحة و أسفار ترشحت عبر البوابة الالكترونية للديوان "بوابة العمرة'' من أجل المشاركة في تنظيم عمرة موسم 1442 هجري، و سبق ل 309 وكالة من بين الوكالات المترشحة المشاركة في تنظيم الموسم السابق و هو ما سيؤهلها " تلقائيا" للمشاركة في الموسم الجديد فور استئناف هذا النشاط و بعد توفر الظروف الملائمة و ترخيص السلطات العليا بذلك.

و قدر تعداد الوكالات التي تترشح لأول مرة ب 161 وكالة ، 95 منها حملت فعليا ملف الترشح عبر البوابة المستحدثة من قبل الديوان للتسهيل من عملية التسجيل، و قد تم قبول إلى غاية هذا الأسبوع ملف 80 وكالة فيما تم رفض 15 ملفا أخر.

و بالنسبة لعدد الوكالات السعودية المسجلة فقد بلغ 256 وكالة تم التعاقد مع 147 منها ، يضيف البيان.

و فيما تعلق بتسليم التراخيص التي ستؤهل الوكالات السياحية لخوض موسم 1422 للعمرة فقد تم خلال الأسبوع الجاري، تسليم 277 ترخيصا، فيما يوجد 38 ترخيصا أخرا قيد الانجاز.

هذا و أنهى الديوان الوطني للحج و العمرة إلى علم كافة الوكالات التي لم تتمكن من مباشرة إجراءات التسجيل و تقديم ملفات ترشحها لتنظيم موسم العمرة الجديد في الآجال المحددة سابقا ( 14 يناير ) ، و مراعاة للظروف الاستثنائية التي طبعت النشاط في الموسم السابق، أنه تقرر تمديد أجال التسجيل في بوابة العمرة و إيداع ملفات الترشح إلى غاية 31 جانفي الجاري ،على الساعة 16.30 .

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية