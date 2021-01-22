كريم يونس للإذاعـة : البيروقراطية لا يجب أن تتجاوز حدودها

صرح وسيط الجمهورية كريم يونس، الخميس، أن هيئة وساطة الجمهورية أقرها رئيس الجمهورية بهدف مكافحة البيروقراطية و "السماح للمواطن بالعيش في سلام و بكرامة"، مشددا على أن البيروقراطية لا يجب أن تتجاوز حدودها .

وفي مداخلة له على أمواج القناة الثانية للاذاعة الوطنية، أكد وسيط الجمهورية يقول " كلفني رئيس الجمهورية بهذه المهمة المتمثلة في مكافحة البيروقراطية حيث يريد رئيس الجمهورية أن يعيش المواطن في كنف السلام والاحترام و الكرامة"، واصفا البيروقراطية بـ " سلطة الادارة التي يجب أن تكون" والتي هي موجودة في عدة بلدان لكن " لا يجب أن تتجاوز حدودها حتى لا تشكل عبئا بالنسبة للمواطن وعائقا يجب على الجميع محاربته".

وصرح كريم يونس أنه يجب " مكافحة الحقرة " لأنها تحدث عندما يتجاوز موظف أو مسؤول مهما كان منصبه على مستوى الادارة، صلاحياته أو يمارس سلطته على المواطن حسب قوله.

كما اعتبر المتدخل أن مثل هذه الممارسات تنتج " البيروقراطية السيئة والإدارة السيئة".

وردا على سؤال حول "تداخل الصلاحيات" التي يمكن أن توجد بين هيئته و الحكومة والجماعات المحلية، أكد كريم يونس أنه " لا يرى أي تداخل" مضيفا أن "هيئة وسيط الجمهورية وضعها رئيس الدولة و هو من أعطى التوجيهات و التعليمات الخاصة بسيرها علما أن المرسوم الرئاسي45-20 المؤرخ في 15 فيفري 2020 حدد مهمتنا و صلاحياتنا ويشكل هذا المرسوم سلاحنا الوحيد" يؤكد وسيط الجمهورية.