الجيش الصحراوي يوسع نطاق أعماله القتالية ضد الاحتلال المغربي لليوم 71 على التوالي

يواصل الجيش الصحراوي استهداف نقاط تواجد حيش الاحتلال المغربي وتخندقاته في جدار "العار" ما خلف خسائر في الارواح والمعدات، موسعا نطاق اعماله القتالية لتشمل مواقع جديدة من تواجد قوات العدو، وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الصحراوية هذا الجمعة.

وجاء في البيان رقم 71 وفقا لوزارة الدفاع الصحراوية (واص) انه و"خلال أمس الخميس ركزت وحدات من الجيش الصحراوي ضرباتها القوية على تخندقات الجيش الملكي المغربي في عدة مناطق على غرار منطقتي لبعاج قطاع اتويزكي ومنطقة طارف بوهندة".

وأضاف البيان ان "قصفا مكثفا استهدف منطقتي لمسامير في قطاع اتويزكي ومنطقة اكرارت اشديدة في قطاع الفرسية"، بالإضافة الى "منطقتي قلب النص قطاع اوسرد ومنطقة فدرت لغراب قطاع حوزة".

وجاء في البيان العسكري ايضا ان "قصفا عنيفا استهدف نقاط تواجد قوات الجيش الملكي المغربي في منطقة فدرت العش قطاع حوزة".

وأردف البيان ان "قوات الجيش الصحراوي استهدفت اليوم الجمعة بالقصف العنيف عدة مناطق تواجد الجيش المغربي وهي منطقة الشيظمية قطاع المحبس ومنطقة روس اودي الزنان قطاع اتويزكي وكذا منطقة الفيعيين قطاع الفرسية التي استهدفت بالقصف المدمر".

وأشار البيان الى ان "هذه الهجمات قد خلفت هلعا شديدا في صفوف جيش الاحتلال المغربي، جراء الاضرار والخسائر التي نجمت عنها، فيما يواصل الجيش الصحراوي قصفه النوعي، مستهدفا تخندقات الجيش الملكي المغربي على طول جدار الذل والعار".