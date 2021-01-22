مونديال2021 لكرة اليد: "السباعي الجزائري" ينهزم أمام النرويج (23-36)

تكبد المنتخب الوطني لكرة اليد هزيمته الثانية على التوالي أمام منتخب النرويج (23-36) الشوط الأول (11-17)، يوم الجمعة في ثاني جولات للمجموعة الثالثة بالدور الرئيسي لبطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة في مصر.

وعلى إثر هذه النتيجة يتذيل "الخضر" المجموعة الثالثة من هذا الدور دون رصيد، بينما إحتل منتخب النرويج المرتبة الثانية برصيد 6 نقاط رفقة منتخب البرتغال الذي حصد فوزًا مهمًا على حساب سويسرا، بنتيجة (33-29)، في اللقاء الذي أقيم يوم الجمعة.

من جهته ينفرد المنتخب الفرنسي بصدارة المجموعة الثالثة برصيد 8 نقاط بفضل الفوز المحقق يوم الجمعة على آيسلندا بنتيجة (28-26)، واقترب من التأهل لربع النهائي. ويحتل منتخب سويسرا المركز الخامس برصيد نقطتين، بفارق الأهداف عن آيسلندا صاحب المركز الرابع.

وسيختتم المنتخب الوطني مغامرته العالمية، بمواجهة منتخب سويسرا، الذي تقررت مشاركته في الدورة في آخر لحظة لتعويض غياب الولايات المتحدة، يوم الأحد المقبل على الساعة (15:30 بتوقيت الجزائر).

جدير بالذكر، أن الإصابة أنهت مشاركة لاعب "الخضر" رضا عريب، في النسخة الـ27 لبطولة العالم لكرة اليد، المقامة بمصر. وأصيب عريب خلال الدقائق الأخيرة من المباراة، التي خسرها المنتخب الوطني أمام فرنسا (26-29)، يوم الأربعاء الفارط، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة بالدور الرئيسي.

وتجري الطبعة الـ27 لمونديال كرة اليد لأول مرة بمشاركة 32 منتخبا، حيث تأهل الثلاثة الأوائل عن كل مجموعة للدور الرئيسي الذي سيتم تنشيطه من قبل أربع مجموعات تضم كل واحدة ستة منتخبات، ويتأهل الأولان عن كل مجموعة للدور ربع النهائي.

