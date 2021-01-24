الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي

تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مساء اليوم الأحد، مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اطمأن فيها عن صحته وأعرب له عن "سعادته لكون السيد الرئيس بخير"، مؤكدا له رغبته في "استئناف العمل معا على الملفات ذات الاهتمام المشترك"، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مساء اليوم، مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية الفرنسية، السيد إيمانويل ماكرون، اطمأن فيها عن صحته وأعرب عن سعادته لكون السيد الرئيس بخير".

وأوضح ذات المصدر أن الرئيس ماكرون "أبلغ السيد رئيس الجمهورية برغبته في استئناف العمل معا على الملفات ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما الاقتصادية، القضايا الاقليمية وملف الذاكرة، فور عودة السيد الرئيس الى أرض الوطن".

وبدوره "شكر السيد رئيس الجمهورية الرئيس ماكرون على مشاعره النبيلة، مؤكدا له استعداده للعمل على هذه الملفات مع عودته الى الجزائر"، يضيف بيان رئاسة الجمهورية.