"إشراك الشباب في تعميم الدفع الإلكتروني في مختلف المعاملات التجارية"

أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إبراهيم بومزار اليوم الاثنين على "أهمية إشراك الشباب في مسار تعميم استخدام الدفع الإلكتروني في مختلف المعاملات التجارية".

واوضح الوزير لدى إشرافه على تدشين المقر الجديد للوكالة التجارية لاتصالات الجزائر بوادي العثمانية خلال زيارة العمل والتفقد التي تقوده إلى ولاية ميلة بأنه بإمكان الشباب حاملي المشاريع "تقديم الإضافة المطلوبة في مجال تعميم الدفع الإلكتروني المندرج في إطار النموذج الاقتصادي الجديد".

وأضاف بأنه "بإمكان الشباب جلب عدد أكبر من التجار ودفعهم للانخراط في هذا التوجه الذي يوفر عدة مزايا أهمها الأمان والتخلص من المعاملات النقدية".

كما دعا بومزار إلى تسهيل ولوج الشباب إلى عالم التجارة الإلكترونية لتطويرها خصوصا في ظل المشاكل المطروحة في هذا المجال والتي تلقتها دائرته

الوزارية والمتعلقة بتأخر وصول الطرود إلى أصحابها, مفيدا بأن تشجيع هذا النوع من التجارة يكون باحترام آجال تسليم الطرود.

المصدر : وأج