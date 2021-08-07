الدفع الإلكتروني: هذه هي حصيلة السداسي الأول لسنة 2021

ارتفع عدد البطاقات البنكية المتداولة ب13 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2021 بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية بما يعادل 9.45 مليون بطاقة من بينها 30 بالمائة مفعلة.

اليكم أهم ارقام قطاع الدفع الالكتروني بالجزائر في 31 جوان 2021 (حسب مجمع المنفعة الاقتصادية لخدمات الدفع الآلي)

= البطاقات البنكية=

يبلغ عدد البطاقات البنكية المتداولة دون احتساب البطاقات الائتمانية فيزا و ماستر كارد 9.444.226 بطاقة أي +13.45 بالمائة بالمقارنة مع السداسي الأول من سنة 2020.

اليكم فيما يلي التفاصيل بالأرقام:

-عدد البطاقات البنكية 1.740.025 بطاقة

-عدد بطاقات الأعمال 27.983

-عدد بطاقات الذهبية 7.676.218

- اجمالي البطاقات البنكية المفعلة 2.746.952 اي ما يعادل 29.09 بالمائة من

البطاقات المتداولة مقابل 9.61 بالمائة في السداسي الأول من سنة 2020).

= الدفع عبر الأنترنت=

- بلغ عدد التجار عبر الأنترنت الذين انضموا لمنصة الدفع عبر الانترنت 105

(+118.75 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية).

- بلغ عدد المعاملات عن طريق البطاقات البنكية عبر الانترنت 3.574.461 بطاقة أي (+133,93%).

اما عن قيمة المعاملات عبر الانترنت فقد بلغت 4.395.618.724,47 دج أي (+133,66%).

=سحب عن طريق الموزعات الآلية=

- تضم الحظيرة الوطنية 3.030 موزعا آليا دون وضع اي موزع جديد منذ 2020.

-و بلغ عدد عمليات السحب عبر البطاقات البنكية من الموزعات الآلية 38.281.517 معاملة اي (+17,33%).

-و بلغت قيمة المبالغ المسحوبة عبر البطاقات البنكية من الموزعات الآلية 767.787.382.000 دج أي (+31,05%).

= الدفع عن طريق نهائيات الدفع الالكتروني=

- بلغ عدد النهائيات الموضوعة لدى التجار 38.422 أي +28,37% مقارنة بالسنة

الماضية.

- بلغ عدد المعاملات عبر النهائيات 1.047.172 أي (+520,27%).

- أما قيمة المبالغ المدفوعة عبر هذه النهائيات بلغت 6.997.690.891,77 دج أي (+514,98%).

= الدفع و السحب =

- و بلغت قيمة المبالغ المدفوعة عن طريق هذه الآلية 767.787.382.000 دج.

- اما عن معدل المبلغ الاجمالي المدفوع بالمقارنة مع المبلغ المسحوب فيقدر ب1.48 بالمائة.