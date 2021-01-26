وزيرالخارجية صبري بوقدوم يٌستقبل من طرف رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية

‏ قام وزير الشؤون الخارجية السيد صبري بوقدوم بزيارة رسمية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية يومي 25 و26 يناير الجاري، حيث تم استقباله من طرف الرئيس فيليكس أنطوان تشيسيكيدي تشيلومبون.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية ، فقد حظي السيد بوقدوم باستقبال من طرف الرئيس فيليكس أنطوان تشيسيكيدي تشيلومبو، الذي نقل إليه رسالة من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، كما أجرى محادثات مع نظيرته السيدة تومبا نزيزا ماري، وزيرة الدولة ، وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتأتي زيارة السيد بوقدوم إلى كينشاسا -وفق ذات البيان- في إطار تعزيز العلاقات الثنائية ودراسة سبل ووسائل تطوير التعاون بين البلدين، وكذا في إطار التشاور الثنائي حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما وأن جمهورية الكونغو الديمقراطية ستتولى الرئاسة المقبلة للاتحاد الإفريقي.