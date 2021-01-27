عدالة: استعمال نسخة من شهادة الميلاد المستخرجة عن بعد لطلب صحيفة السوابق القضائية

أكد وزير العدل, حافظ الأختام بلقاسم زغماتي, هذا الأربعاء على ضرورة استعمال نسخ شهادات الميلاد المستخرجة عن بعد لطلب صحيفة السوابق القضائية لأن الموقع الذي تستخرج انطلاقا منه هذه الشهادات يوفر كل الضمانات, حسب ما أفاد به بيان الوزارة.

وجاء في بيان الوزارة أنه "في مذكرة وجهها اليوم 27 جانفي 2021 دعا زغماتي النواب العامون إلى تبليغ وكلاء الجمهورية ومساعديهم إلى ضرورة الاعتداد بنسخ شهادات الميلاد المستخرجة عن بعد (عبر الأنترنت) عند طلب القسيمة رقم 03 من صحيفة السوابق القضائية".

وشدد في نفس المذكرة بضرورة الالتزام بذلك موضحا أن الموقع الرسمي لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الذي تستخرج هذه الشهادات انطلاقا منه يوفر كل الضمانات لتأمين هذه الوثيقة, يضيف بيان الوزارة.