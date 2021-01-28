بوقدوم ولافروف يتطرقان في اتصال هاتفي إلى لقاح "سبوتنيك v" وملفي الصحراء الغربية وليبيا

أجرى وزير الخارجية صبري بوقدوم، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، بحث خلاله جملة من القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وقال السيد بوقدوم في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، إنه ‏تواصل اليوم هاتفيا مع نظيره وزميله الروسي السيد سيرغي لافروف، "حيث تناولنا مسائل تتعلق بمكافحة جائحة كورونا وتوفير اللقاح الروسي /سبوتنيك V/ وكذا القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الأوضاع في ليبيا والصحراء الغربية".

من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، أن الوزيرين "تبادلا الآراء بشأن مستجدات الوضع في الصحراء الغربية، حيث تم تأكيد الموقف المبدئي القاضي بتسوية النزاع الذي طال أمده، بناء على أسس القاعدة القانونية المعترف بها دوليا"، حسب موقع "روسيا اليوم".

كما ذكر بيان الخارجية الروسية، أن لافروف وبوقدوم تطرقا إلى "تأييدهما لتنسيق جهود المجتمع الدولي من أجل الإسهام في تقدم الحوار الليبي- الليبي، بمشاركة جميع القوى السياسية الفعالة في ليبيا، استنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي 2510".

وفي نفس السياق، المتعلق بالأزمة الليبية، أشار البيان ذاته، إلى أن الوزيرين "تبادلا الآراء بشأن التعاون بين روسيا والجزائر في تطبيق مخرجات قمة روسيا - إفريقيا، التي استضافتها مدينة سوتشي، شهر أكتوبر 2019".