إطلاق أكبر منصة إفريقية جزائرية للمؤسسات الناشئة في الجزائر

أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد أن برنامج حاضنة المؤسسات الناشئة الإفريقية ""Africa by IncubMe الذي تم تقديمه هذا الخميس بالجزائر العاصمة سيجعل من الجزائر "قطبًا حقيقا للابتكار في إفريقيا

وأوضح الوزير خلال حفل التقديم أن هذا البرنامج "فريد من نوعه في إفريقيا وسيجعل من الجزائر قطبًا أفريقيًا حقيقيًا للابتكار ومركزًا للمشاريع المبتكر.

وأضاف قائلا إن الهدف من هذا البرنامج هو تمكين حملة المشاريع من مرافقة الشركات الجزائرية والأجنبية التي تنشط في "الابتكار المفتوح" و مساعدتهم على إيجاد حلول ذكية للقارة.

وفي هذا الصدد أكد عادل أمال أحد مؤسسي برنامج "IncubMe" أن هذا الأخير الذي تشرف عليه الوزارة المنتدبة المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة و وزارة الشؤون الخارجية سيسمح لـ 20 شخص من أصحاب المشاريع المبتكرة من القارة الأفريقية بالاستفادة من مرافقة على جميع المستويات من أجل تطوير أفكارهم.

كما أوضح أن المؤسسات الناشئة العشرين التي سيتم اختيارها للانضمام إلى هذا البرنامج ستمر بمرحلتي انتقاء ، موضحًا أن الأولى ستشهد اختيار 400 مشروع من بين 1200 طلب متوقع بينما سيتم الاختيار النهائي بالتشاور مع مختلف الشركاء في هذا البرنامج حسب احتياجاتهم.

ومن المتوقع أن تبدأ الحضانة حسب المبادرين بالمشروع في شهر أفريل المقبل وستدوم ستة (06) أشهرحيث ستقام في الجزائر بتكفل كامل من الحاضنة من حيث التذاكر والإقامة والتدريب والتوجيه وحتى الزيارات.

وفي سياق ذي صلة أوضح الوزير أنه تم تقديم 400 طلب لمنح العلامات من قبل المتقدمين لعلامة "المشاريع المبتكرة" وليس لديهم سجل تجاريي ويرغبون في الاستفادة من المزايا المخصصة لهذا النوع من المشاريع قبل بدء نشاطهم

وأضاف المسؤول ذاته أن الهدف ليس في الكمية بل في نوعية المشاريع المتحصلة على العلامة، مشيرا إلى مشاريع مجدية اقتصاديا وقبل كل شيء مشاريع مبتكرة يكون لها تأثير حقيقي على الاقتصاد الوطني والتي يمكن حتى تصديرها دوليًا.

كما أكد أنه يجب على الشركات الخاصة أن تصبح أكثر انخراطًا في التمويل والاستثمار في المؤسسات الناشئة كما هو الحال في جميع أنحاء العالم لا سيما وأن دائرته قد أوجدت آليات تحفيزية من اجلها

و في إشارته إلى الحدث المخصص للمؤسسات الناشئة "ألجيريا ديسرابت" أعلن الوزير أن الندوة الإقليمية الأولى ستنظم في وهران في نهاية فيفري المقبل.

وسينظم لقاء إقليمي آخر في غرداية، فيما تستضيف قسنطينة ندوة المنطقة الشرقية من البلاد قبل تنظيم الندوة الوطنية بالجزائر العاصمة.

كما أضاف أنه سيتم قريبا استلام محرك الأعمال "Algeria Venture" مستفيدا من عدة مواقع واحد في الجزائر العاصمة وواحد في الشرق وواحد في الغرب ورابع في الجنوب.