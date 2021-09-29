مؤسسات ناشئة : تنظيم ندوة وطنية يوم 13 اكتوبر المقبل بقسنطينة

سيتم تنظيم المؤتمر الجهوي للشركات الناشئة يوم 13 أكتوبر المقبل بقاعة الزنيت بولاية قسنطينة, حسب ما أعلنته, الأربعاء, الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول, المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.

و يهدف المؤتمر, حسب ما أفاد بيان للوزارة المنتدبة, إلى تنشيط النظام البيئي للابتكار على مستوى الشرق الجزائري وهو موجه خصيصا للشركات الناشئة و أصحاب المشاريع المبتكرة والخبراء في التكنولوجيا والطلاب.

ويتضمن برنامج اللقاء حسب نفس المصدر, محاضرات ثرية ينشطها خبراء جزائريين ودوليين حول عدة مواضيع تتعلق بالبيوتكنوجوجيا ( Biotechnology ) و الذكاء الاصطناعي ( Artificial intelligence ) و الصناعة 4.0 و انترنت الأشياء ( IoT / Industry 4.0 )

كما سيتم خلال المؤتمر تنظيم معرض مخصص للشركات الناشئة الناشطة في الشرق الجزائري وكذا تنظيم مسابقة حول المواضيع السالفة الذكر حيث سيقام الدور النهائي على هامش المؤتمر.

وللمشاركة في المؤتمر تدعو الوزارة المهتمين للتسجيل عبر الرابط : https://algeriadisrupt.com/registration/

و للمشاركة في المسابقة وضعت الوزارة المنتدبة لتسجيل المهتمين, ايضا, لرابط:https://algeriadisrupt.com/biotechh/?

يذكر ان الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة سبق لها و ان نظمت مؤتمرين جهويين بعاصمة الغرب الجزائر (وهران) و بالجنوب الجزائري بولاية غرداية.