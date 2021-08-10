﻿ تحديد كيفيات تسيير صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة

صدر في العدد 50 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة.

ووفقا لهذا المرسوم الموقع من طرف الوزير الأول، ايمن بن عبد الرحمن في الفاتح من أغسطس الجاري، فإن حساب التخصيص الخاص رقم 150-302 يفتح في كتابات الخزينة على ان يكون الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة هو الامر الرئيسي بصرف هذا الحساب.

وبموجب نفس النص، فان إيرادات الصندوق تتضمن إعانة الدولة والناتج من الرسوم الجبائية وشبه الجبائية والهبات والوصايا اضافة الى جميع الموارد والمساهمات الأخرى.

اما من حيث النفقات، فإن هذا الصندوق يتكفل بتمويل دراسات الجدوى وتطوير خطة العمل والمساعدات التقنية والتكاليف المتعلقة بإنشاء نموذج أولي وكذا التكوين فضلا عن احتضان المؤسسات الناشئة والترويج للمنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة.

وتحدد قائمة الايرادات والنفقات المسجلة في هذا الحساب بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، حسب نفس المصدر.

اما فيما يخص كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص فإنها تحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة.

ويقوم الامر بالصرف بإعداد برنامج عمل يوضح الأهداف المسطرة وكذا اجال الإنجاز، يضيف المرسوم.