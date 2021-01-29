محمد بلحسين للإذاعة: اللقاح سيخفض الإصابات والوفيات لكنه لن يقضي نهائيا على الكوفيد

يؤكد العديد من الأطباء و المختصين أن للقاح دور مهم في خفض عدد حالات الإصابة وكذا الوفيات بالفيروس لكنه لا يقضي وبصفة نهائية على الوباء في مدة قصيرة .

وفي هذا الصدد أكد عضو اللجنة العلمية لمتابعة فيروس كورونا ورئيس خلية المتابعة للتحريات الوبائية البروفيسور محمد بلحسين في تصريح للقناة الإذاعية الاولى هذا الجمعة بأن القضاء على الجائحة ليس بالأمر السهل إذ من المحتمل أن نتعايش مع الفيروس لسنوات قادمة ويبقى الانضباط واحترام التدابير الوقائية أمرا ضروريا.

وأضاف قائلا " مهما كان عدد اللقاح الذي سيتم توفيره لن ينهي تماما هذه الجائحة في الأسابيع القادمة كما يتوقع البعض بل سيساهم في خفض عدد الإصابات ويقلل من حدتها"

هذا و ستستلم الجزائر هذا الجمعة الشحنة الأولى من اللقاح الروسي "سبوتنيك 5" المضاد لفيروس كوفيد-19، في انتظار انطلاق حملة التلقيح غدا السبت رمزيا من ولاية البليدة، بحضور وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد.

المصدر:الإذاعة الجزائرية