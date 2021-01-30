عضو مجلس الأمة سمير قاسيمي في ذمة الله

انتقل الى رحمة الله عضو مجلس الامة سمير قاسيمي، حسب ما علم السبت لدى المجلس.

وبهذا المصاب الجلل بعث رئيس المجلس بالنيابة، صالح قوجيل، ببرقية تعزية إلى أسرة الفقيد عبر من خلالها عن "أصدق التعازي وأخلص المواساة" حيث كتب فيها :"بلغني بعميق التأثر وبالغ الأسى نبأ وفاة الأخ العزيز سمير قاسيمي تغمد المولى روحه بألطاف رحمته واجتباه إلى جواره مرضيا عليه".

واضاف بأن "الراحل يغادرنا إلى دار البقاء وهو لما يزل في كامل صحته، وذروة نشاطه، إذ يعد قيمة أخلاقية وإنسانية، وإن بقيت ذكراه ومآثره حية في قلوب كل من عرفوه، يذكرون فضائله وشيمه، ويدعون له بالمغفرة والمرحمة والثواب".

واستطرد رئيس مجلس الأمة بالنيابة قائلا:"فاللهم سريل روحه الطاهرة بأنعام مغفرتك وأغمرها بواسع ثوابك وأحشرها إلى جوارك مع من ارتضيت لهم جنات الفردوس مقاما و أسدل على أبنائه وأقاربه الصبر و السلوان"، معربا بالمناسبة لأسرة الفقيد ولذويه البررة ولكل أعضاء مجلس الأمة عن "عميق العزاء وصادق الدعاء".