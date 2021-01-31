نشرية خاصة: هبوب رياح قوية على منطقتي الجنوب-الغربي وشمال الوطن إلى غاية ظهيرة غدا الاثنين

اشارت نشرية خاصة لمصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الى هبوب رياح قوية تكون على شكل عواصف في بعض الأحيان ابتداء من هذا الأحد والى غاية ظهيرة غدا الاثنين على منطقتي الجنوب الغربي وشمال الوطن.

وتمتد صلاحية هذه النشرية من منتصف نهاية اليوم الأحد إلى غاية التاسعة ليلا من نفس اليوم على ولايات سعيدة وتيارت والنعامة والبيض والجلفة والأغواط والمسيلة وبسكرة والوادي وشمال ورقلة وشمال غرداية.

وستكون هذه الرياح شمالية-غربية بسرعة تتراوح ما بين 60 الى 70 كلم/الساعة حيث ستبلغ سرعة العواصف أو تتجاوز 80 كلم/الساعة.

وستخص هذه الرياح القوية في مرحلة ثانية ولايات تلمسان وسيدي بلعباس ومعسكر وغليزان وعين تيموشنت ووهران ومستغانم والشلف وتيبازة والجزائر العاصمة وبومرداس وتيزي وزو وبجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف.

وستمتد صلاحية هبوب هذه الرياح من اليوم الأحد على الساعة ال15 زوالا الى غاية الساعة ال18 من يوم غد الاثنين.

وستبلغ سرعة هذه الرياح بغرب الوطن من 60 الى 70 كلم/الساعة مع عواصف تقدر سرعتها أو تتجاوز 80 كلم/الساعة في بعض الأحيان حسب نفس النشرية.