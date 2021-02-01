نشرية خاصة: هبوب رياح قوية على منطقتي الجنوب-الغربي والشمال الغربي طيلة نهار اليوم

أعلنت نشرية خاصة لمصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، هذا الاثنين، عن هبوب رياح قوية تكون على شكل عواصف في بعض الأحيان ستمس عدة ولايات بالجنوب الغربي والشمال الغربي وتستمر طيلة نهار اليوم.

وأوضحت ذات المصالح أن صلاحية هذه النشرية تمتد إلى غاية السادسة مساء عبر ولايات البيض والنعامة وتيارت والأغواط والجلفة والمسيلة وبسكرة.

وستكون هذه الرياح غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها ما بين 60 الى 70 كلم/الساعة حيث ستبلغ سرعة العواصف أو تتجاوز 80 كلم/الساعة.

وأشارت ذات النشرية إلى أن هذه الرياح قد تكون متبوعة بزوابع رملية تعيق الرؤية. كما ذكرت ذات المصالح بأن النشرية الخاصة التي أعلنت عنها أمس الأحد مازالت سارية المفعول.