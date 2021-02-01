زطشي وبلماضي يشرفان على فتتاح أكاديمية "الفاف" بولاية سيدي بلعباس

أشرف رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، والناخب الوطني جمال بلماضي هذا الإثنين على إفتتاح أكاديمية "الفاف" بولاية بلعباس، بحضور رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار والي سيدي بلعباس وأعضاء المكتب الفيدرالي ونجمي الكرة الجزائرية قائد منتخب جبهة التحرير محمد معوش وصانع ملحمة خيخون لخضر بلومي.

وثمن رئيس "الفاف" خلال ندوة صحفية نشطها على مستوى المدرسة الجهوية العمل الذي قامت به هيأته، من أجل إنجاح مشروع أكاديمية سيدي بلعباس، التي باشرت مهامها منذ أسبوعين باحتضانها ل 60 شابا يمثلون فئة أقل من 15 سنة تم إختيارهم من مختلف الطواقم الفنية عبر كامل التراب الوطني، بعد إشراف الطواقم الفنية على عملية التنقيب على مستوى التراب الوطني والتي مست أكثر من ألف شاب.

في المقابل تطرق خير الدين زطشي عن حصيلة هيئته خلال السنوات الماضية، "معتبرا إياها بالإيجابية بالنظر للعمل الذي تم تجسيده فوق الميدان"، ليضيف انه "لأول مرة في تاريخ الجزائر، تمكن المنتخب الوطني من إحراز كأس أمم إفريقيا خارج الوطن". ومشيدا أيضا بالتأهل الأسطوري الذي حققه منتخب أقل من 17 عاما، الذي بلغ نهائيات كأس أمم إفريقيا.

في سياق منفصل، كشف زطشي، بأنه ينتظر رد "التاس" على الطعن الذي قدمه أمامها، بعد رفض ملف ترشحه للمكتب التنفيذي للفيفا، مؤكدا أنه "لا يمكنه حاليا منح تفاصيل بخصوص ما حدث في هذا الملف، إلى غاية صدور القرار الرسمي".

ولم يتردد زطشي، خلال الندة الصحفية في توجيه سهامه تجاه خصومه المحتملين في الإنتخابات القادمة لرئاسة الفاف وقال أن "من حطم الكرة الجزائرية سابقا، لا يمكنه خدمتها مستقبلا" وبأن "البعض يريد العودة لتسيير الإتحاد الجزائري لكرة القدم من وراء الستار، ومن أجل خدمة مصلحتهم الشخصية".

كما أَضاف أنه "من يريد المساهمة في تنمية كرة القدم الجزائرية عليه تقديم أفكار بناءة، تخدم الكرة الجزائرية".

من جانب أخر، إستغل رئيس الإتحاد الجزائري، الفرصة لوضع النقاط على الحروف، بخصوص الجدل الذي يصنعه التعديل المرتقب على القانون الأساسي وقال أن "تسوية القانون الأساسي بدأت منذ أكثر من سنة"، وأضاف أن "العملية كانت بالتنسيق مع الإتحاد الدولي لكرة القدم، وفي إطار إحترام قوانين الجمهورية".

من جانبه، أكد الناخب الوطني جمال بلماضي، هذا الإثنين من سيدي بلعباس أنه "لا يريد أن يكون طرفا في سباق المترشحين لانتخابات الاتحادية الجزائرية لكرة القدم"، وأوضح أن "المنتخب الوطني نجح جماعيا وليس فرديا".