فاف: زطشي يجتمع بأعضاء المكتب الفيدرالي

إجتمع رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، الذي تنتهي عهدته في الأيام القليلة المقبلة، مع أعضاء المكتب الفيدرالي هذا الاثنين.

وفي بيان نشر هذا الثلاثاء على الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري فإن "الإجتماع خصص للتحضير للجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم الإثنين 5 أفريل المقبل، وكذلك من أجل تقديم الشكر لجميع الأعضاء الذين رافقوه خلال عهدته وتكريمهم على تفانيهم والعمل الذي تم إنجازه رغم الظروف الصعبة والصمود أمام المتاعب المستمرة".

وأضاف البيان أن "زطشي حث الأعضاء على البقاء ملتزمين بواجبهم لفائدة كرة القدم الوطنية مهما كانت الظروف، والاستمرار في الحفاظ على إنجازات الاتحاد ومواصلة المشاريع التي تم إطلاقها".

من جانبهم، أعرب أعضاء المكتب الفيدرالي للفاف عن امتنانهم للرئيس زطشي وشكره على كل ما قدمه لكرة القدم الجزائرية، لا سيما بعد تحقيق التتويج الثاني للمنتخب الوطني بكأس إفريقيا للأمم 2019 التي أقيمت بمصر.