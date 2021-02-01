وزير المالية يستقبل رئيس مجلس إدارة المجمع القطري "أوريدو"

استقبل وزير المالية ايمن بن عبد الرحمان اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة رئيس مجلس إدارة المجمع القطري "أوريدو"، الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني حيث تطرق معه إلى نشاطات هذه الشركة في الجزائر وأفق تطويرها، حسبما جاء في بيان للوزارة.

وجاء في البيان "استقبل السيد بن عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة المجمع القطري أوريدو الذي يشغل أيضا منصب رئيس استثمارات آسيا وأفريقيا بهيئة قطر للاستثمار أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم".

وأشار البيان إلى أن "المحادثات دارت كذلك حول نشاطات هذه الشركة في الجزائر وأفق تطويرها في ظل القدرات التي يتمتع بها السوق الجزائري وإمكانيات النمو" حيث أشاد الطرفان بظروف تطور هذه الشركة في الجزائر.

من جهة أخرى أكد نفس المصدر أن "مسؤول مجمع أوريدو اعرب عن اهتمام مجموعته بإطلاق أشكال مختلفة للاستثمار المباشر وكذا شراكات تغطي مجالات عديدة".

ورحب الوزير بإرادة المجمع القطري في تنويع استثماراته بالجزائر، مجددا التزام السلطات العمومية بتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر خاصة الاستثمار المنتج للثروة والموفر لمناصب العمل من خلال وضع إطار قانوني مستقر وشفاف مع اعتماد إجراءات تسهيلية لتوفير مناخ ملائم للأعمال والاستثمار".

واستغل السيد بن عبد الرحمان هذه المناسبة لإطلاع ضيفه على مختلف ورشات الإصلاح التي باشرها بلدنا من أجل تحسين تنافسية وجاذبية اقتصادنا الوطني.